CDS quer Ministério Público a investigar declarações de Costa e Azeredo

Assunção Cristas no Fórum TSF - Especial Legislativas 2019 © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Por Lusa 28 Setembro, 2019 • 13:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O CDS-PP propôs hoje que o parlamento envie ao Ministério Público as declarações do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes e do primeiro-ministro, António Costa, sobre o caso Tancos, para saber se houve "falsas declarações".

Pub Pub

Numa conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa, a presidente do partido, Assunção Cristas, questionou se o presidente da Assembleia "já garantiu que todas as declarações prestadas no parlamento", tanto de Azeredo Lopes como de António, "foram entregues ao Ministério Público".

Pub Pub

"É muito importante que seja esclarecido se houve ou não falsas declarações com relevância para este processo", afirmou Cristas, admitindo que, em último recurso pode ser o partido a pedir, não tendo dúvidas de que houve declarações contraditórias entre Azeredo e Costa em todo o processo do furto de material militar do paiol de Tancos, em 2017.