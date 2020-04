Celebrações do 25 de Abril na AR com 1/3 dos deputados e convidados nas galerias

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

As comemorações do 25 de Abril no Parlamento vão ser realizadas, este ano, com apenas um terço dos deputados e com convidados nas galerias.

A decisão da Conferência de Líderes foi anunciada esta quarta-feira pela secretária da mesa da Assembleia da República, Maria de Lourdes Rosinha.

Assim, o momento de comemoração na Assembleia da República vai contar com "1/3 dos deputados presentes" e terá alguns convidados "nas galerias", ficando a escolha dos mesmos a cargo dos serviços da Assembleia da República.

A abertura da sessão vai ficar a cargo do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, tendo também ficado decidido que Joacine Katar Moreira, deputada não-inscrita, não poderá discursar.

A decisão sobre as comemorações "teve uma maioria clara", assegurou Maria de Loures Rosinha.

Esta quinta-feira vai discutir-se no Parlamento o relatório sobre a primeira fase do Estado de Emergência, a renovação do Estado de Emergência e duas propostas de lei do Governo.

A próxima Conferência de Líderes decorre às 18h00 de 21 de abril e o próximo debate ocorre a 22 de abril, com presença de António Costa.