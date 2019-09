Centeno baralha números do PSD "de propósito". Sarmento "vai dar-lhe uma aula"

© Tiago Petinga/Lusa

Por Carolina Rico com Filipe Santa Bárbara 30 Setembro, 2019 • 12:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rui Rio acusa Mário Centeno de baralhar os números do programa eleitoral social-democrata de propósito para "enganar os portuguesas". Já António Costa comete o mesmo erro, diz, mas porque "não os domina".

Pub Pub

Há 4.750 milhões de euros por explicar nas contas do PSD, acusa Mário Centeno, falando em números irrealistas que colocariam Portugal novamente numa situação de défice excessivo.

Pub Pub

O debate entre 'Centenos' não avançou, mas o socialista não fica sem resposta: "O professor Joaquim Sarmento vai comentar ponto a ponto o que disse" o ministro das Finanças e "dar-lhe uma aula - já que é professor de Finanças Públicas - para o ensinar a interpretar os quadros macroeconómicos do PSD", promete Rio.

Entretanto o PSD confirmou que Joaquim Sarmento vai responder ainda esta segunda-feira às declarações desta manhã. E "como Mário Centeno diz que está disponível para debater com qualquer candidato, o candidato Álvaro Almeida, que é coautor do cenário macroeconómico e coordenador do CEN para as Finanças Públicas, está disponível para debate".

O líder do PSD considera "lamentável que um ministro das Finanças baralhe os números todos de uma forma ridícula", enquanto António Costa "está completamente fora dos números, não tem noção nenhuma do que está a dizer".

Questionado sobre se as críticas ao programa social-democrata podem ter como objetivo desviar as atenções do caso Tancos, Rio Rio não descarta a hipótese, mas também não a alimenta.

"Na minha leitura, António Costa baralha os números porque não os domina, o dr. Mário Centeno baralha os números propositadamente para enganar os portugueses", reforça.

Um SMS "claro como água"

Sobre o caso Tancos, uma coisa parece clara: as mensagens trocadas entre Tiago Barbosa Ribeiro e Azeredo Lopes provam que o furto foi uma farsa.

"Se [António Costa] disser que aquele SMS não existe e foi inventado pelo Ministério Público então tenho de mudar o raciocínio. Mas o que vimos foi o deputado meter os pés pelas mãos."

Rui Rio recusa, por isso, que o possam acusar de hipocrisia. Continua a ser contra a quebra do segredo de justiça e os julgamentos em praça pública. Mas "ninguém está a fazer um julgamento sejs a quem for."

"Não posso negar, ninguém pode negar, nem fazer de conta que não vê para fazer o jeito ao PS, quando existe um SMS que é claro como água", afirmou, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à Adega Cooperativa de Monção, Viana do Castelo.

"Se o dr. António Costa continua a jurar a pés juntos que nada sabia então temos a segunda hipótese: os seus ministros não o punham ao corrente de assuntos de interesse". Como pode gerir um Governo assim?

E depois de um brinde com Alvarinho - que já passam 12 minutos do meio-dia e Rui Rio até diz que conhece o vinho verde "deste pequenino" - fica ainda a resposta à piada de Costa: Se os portugueses não querem ir "Rio abaixo", como diz o socialista, então que vão "Rio acima".

Simples. "Quem acha graça ri, quem não acha não ri."p widget