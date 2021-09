Centro de Experimentação Artística do Vale da Amoreira é um exemplo que Governo pode e deve replicar

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa © Rui Minderico/Lusa

Por Miguel Midões 18 Setembro, 2021

Jerónimo de Sousa, na campanha da CDU às autárquicas esteve ao final desta manhã no Vale da Amoreira, no concelho de Moita, onde visitou o Centro de Experimentação Artística: um projeto que tem colocado este bairro multicultural como um exemplo de inserção social. Jerónimo de Sousa afirma que a ida ao Centro de Experimentação não foi para fazer uma crítica ao governo, embora considere que o exemplo possa e deva ser replicado, e tenha criticado o afastamento do governo em relação à responsabilidade que tem na questão da habitação.

Ouça o resumo desta visita de Jerónimo de Sousa ao Vale da Amoreira 00:00 00:00

No áudio desta notícia, Sofia Figueiredo apresenta o Centro de Experimentação Artística do Vale da Amoreira a Jerónimo de Sousa. Ela é a responsável pela programação desta valência, que fica num território (ainda) de problemas, como confirma Rui Garcia, presidente da Câmara de Moita, eleito pela CDU: "É simultaneamente um trabalho de intervenção cultural e social, e de intervenção, num território de uma freguesia com uma população migrante muito significativa e problemas sociais que, infelizmente permanecem, como de integração ou bolsas de pobreza". O autarca acrescenta que se trata de um espaço que está "aberto à população e aos projetos da população", e que pretende a "capacitação e emancipação dos jovens que aqui iniciam os seus projetos".

Com a vinda Centro de Experimentação Artística, Jerónimo de Sousa não quer criticar o governo, mas sim que se olhe para o espaço como um exemplo do que pode e deve ser feito num bairro social. "Não é uma iniciativa para criticar o poder central, mas relevar o caminho de uma experiência que devia ser encetada em bairros como este e que leva o Vale da Amoreira seja hoje reconhecido por boas razões", explica.

"Que bom que é que o Vale da Amoreira seja hoje reconhecido por boas razões e não com o anátema permanente da ideia de destabilização e da insegurança social num bairro como este", acrescenta, sublinhando ainda que existe neste bairro um "quadro de multiculturalidade importante que transforma o Vale da Amoreira num sítio normal".

Nesta visita ao Vale da Amoreira, Jerónimo de Sousa lembrou um problema que afeta esta e outras comunidades - a habitação ou a falta desta. Diz o secretário geral do PCP que existe um afastamento do Estado em relação a este assunto, que é da responsabilidade do governo.

Este espaço, criado em 2013, foi construído com acessos a fundos comunitários. Fundos que se têm revelado um problema na sua obtenção, não só para o município de Moita, como também para toda a região, assegura o autarca Rui Garcia. Uma vez que a margem sul, apesar de estar no distrito de Setúbal, faz parte da região de Lisboa, identificada a nível europeu como uma "região rica", o acesso a fundos comunitários para a construção de projetos deste e de outros tipos tem sido "limitado". Rui Garcia mostra-se apreensivo, pois "as declarações do primeiro ministro levam a crer que nada está a ser feito para resolver o problema".

Esta limitação do acesso a fundos comunitário diz respeito aos quadros de financiamento regulares, neste caso o quadro 21-27.