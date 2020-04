Reunião com Costa. Ventura diz que creches reabrem a 18 de maio e futebol recomeça no fim desse mês

André Ventura e António Costa reuniram-se esta quarta-feira © António Cotrim/Lusa

O deputado do Chega, André Ventura, afirmou esta quarta-feira que o Governo o informou de que as creches reabrem no dia 18 de maio e que a I Liga de Futebol Profissional recomeça no fim do próximo mês.

André Ventura falava aos jornalistas após ter sido recebido pelo primeiro-ministro, em São Bento, sobre o quadro de medidas a adotar após o fim do estado de emergência, que cessa no próximo sábado.

O deputado único do Chega disse concordar com a ideia global de se começarem a levantar as restrições por causa da pandemia de Covid-19, mas referiu logo a seguir que discorda que, juntamente com as creches e com o pré-escolar, também não reabra na mesma altura o 1º ciclo de ensino.

André Ventura afirmou também não compreender o motivo que leva o Governo a não permitir a reabertura dos restaurantes e cafés já a partir de segunda-feira, defendendo que estes estabelecimentos poderiam retomar a atividade com obrigações específicas em termos de lotação e normas de higiene.

"Este é um dos setores que mais angústias causa e que está a ser muito fustigado", justificou.

O deputado do Chega também se demarcou da opção do Governo de substituir o estado de emergência pela declaração de calamidade, sustentando que esse novo quadro jurídico "é confuso" e poderá suscitar "problemas de constitucionalidade".