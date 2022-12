Chega vai (de novo) a votos no final de janeiro. Ventura é candidato

© Nuno André Ferreira/Lusa

O Chega vai a eleições e tem congresso marcado para 27, 28 e 29 de janeiro, em Santarém, depois do chumbo dos estatutos pelo Tribunal Constitucional (TC). André Ventura volta a ser candidato, nas terceiras eleições do partido em menos de dois anos.

Todos os órgãos vão a votos no próximo congresso, incluindo o presidente do partido, que nas últimas eleições foi eleito em diretas. Depois do Conselho Nacional, que decorreu em Castelo Branco, o atual presidente André Ventura anunciou a recandidatura para um mandato até às legislativas de 2026.

"Anunciei imediatamente, após a aprovação do regulamento e a retificação pelos conselheiros das decisões que eu tinha tomado enquanto presidente do partido, que me recandidataria a mais um mandato e que esse mandato deverá ir até às eleições de 2026", disse, em declarações aos jornalistas.

Os conselheiros aprovaram o regulamento eleitoral por larga maioria, com 74 votos a favor, um contra e duas abstenções, de acordo com os dados apurados pela TSF.

O TC chumbou pela segunda vez os estatutos do Chega, por entender que existe "significativa concentração de poderes na figura do presidente do partido", não só na definição dos candidatos a deputados, como na suspensão ou cessação de membros, de forma imediata, por proposta da direção.

O partido foi obrigado a ir a votos pela mesma posição dos juízes do Palácio Ratton em novembro do ano passado, já depois de um congresso, em Coimbra, em maio de 2021.

Além de André Ventura, o antigo chefe de gabinete e vereador de Sintra, Nuno Afonso, já assumiu que quer avançar para a liderança do partido, em oposição ao atual líder.