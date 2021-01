Como é o Presidente ideal? "Pacificador, comunicativo, culto"

Palácio de Belém © Manuel de Almeida/Lusa

Por Judith Menezes e Sousa 04 Janeiro, 2021 • 07:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É uma espécie de retrato robô do candidato ideal a Presidente da República. Colocados perante vários pares de características, os inquiridos colocam no topo "pacificador" (93%) seguido por "comunicativo" (87%), "culto" (86%), "modesto" (84%) e "mediador" (81%). Com destaque ainda as características de "tolerante" (81%) e progressista" (73%).

Por oposição, as características com menor pontuação são "agitador" (5%), "reservado" (9%),"tecnocrata" (10%), austero (14%) e conservador (17%).

Analisando as preferências de cada eleitorado face ao candidato em quem tenciona votar, regista-se que os votantes no PS e no BE preferem um Presidente "progressista" e "enérgico", enquanto PSD, CDU e Iniciativa Liberal optam por um caráter mais "calmo".

Os eleitores da CDU, Chega e Iniciativa Liberal privilegiam uma personalidade mais "imperturbável" do que "emotiva". E apenas aqueles que dizem votar no Chega não colocam "tolerante" como uma das características mais indicadas.

A sondagem da Aximage para TSF/JN/DN, hoje publicada mostra que Marcelo Rebelo de Sousa pode esperar a reeleição, à primeira volta, com 61,5% de intenções de voto apesar de registar uma ligeira descida, em relação a novembro.

Em segundo lugar, surge Ana Gomes com 15,4%, seguida por André Ventura, que alcança o terceiro lugar com 8% de intenções de voto, e João Ferreira sobe à quarta posição com 7,5%. Em queda, está Marisa Matias que, além de perder terreno, vê o Bloco de Esquerda, o principal partido que a apoia, ter o eleitorado disperso por outros interesses. Apenas 40,5% destes votos estão fixados em Marisa, outros 33,3% apoiam Marcelo e 24% escolhem Ana Gomes.

No fim da tabela está Tiago Mayan, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, com 1,1% de intenções de voto.

O candidato Vitorino da Silva, conhecido como Tino de Rans, não surge nesta sondagem por ter registado valores residuais, de acordo com os responsáveis pelo estudo.

Sobre o grau de importância destas eleições presidenciais, as opiniões dividem-se: para 43% é de "grande" importância, 37% atribuem "média" relevância, outros 10% consideram que têm "pouca" importância"e para 7% dos inquiridos as presidenciais passam totalmente a lado.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF/JN/DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais. O trabalho de campo decorreu entre os dias 19 e 22 de dezembro. Foram recolhidas 812 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de a 95% % com uma margem de erro de de 3,40%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.