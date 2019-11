Conselho de Jurisdição do Livre propõe atuação disciplinar para Joacine ou partido

© Manuel de Almeida/Lusa

O Conselho de Jurisdição do Livre propõe que haja uma "atuação disciplinar, se for caso disso", após a análise, por parte da Comissão de Ética e Arbitragem, do "conflito entre o Grupo de Contacto e a deputada do Livre e o seu Gabinete".

A decisão do órgão do partido foi tomada na reunião que decorreu esta quarta-feira, dia 27 de novembro, e solicitou que a Comissão de Ética e Arbitragem elabore um parecer que esclareça "à luz dos factos em causa, as dúvidas existentes quanto à forma de estabelecer o adequado relacionamento entre os órgãos do partido e os seus eleitos para cargos políticos".

Assim, o órgão em causa propõe ainda que se encontrem "soluções para os problemas suscitados".

Segundo o documento do Conselho de Jurisdição a que a TSF teve acesso, Ricardo Sá Fernandes vai ser o relator e o parecer tem de ser apresentado no prazo de oito dias.