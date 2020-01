Costa avisa: "O PS não anda à deriva ou à procura da Carochinha"

© LUSA

As conversas com os partidos da esquerda prosseguem nos bastidores e no palco do jantar do grupo parlamentar do PS, António Costa aproveitou para insistir que este é um "Orçamento de continuidade", lembrando aos antigos parceiros de maioria que depois de ter "levado grande parte da legislatura passada a repor cortes e rendimentos", agora é altura de "avançar e não ficar a marcar passo".

"Ao contrário do que eu muitas vezes vejo os analistas teorizarem na comunicação social, esta não vai ser uma legislatura onde o PS anda à deriva ou à procura de uma Carochinha", vincou António Costa lembrando que o PS definiu uma estratégia política logo é preciso que "ninguém se equivoque sobre o significado político das últimas eleições legislativas".

"O PS sabe bem qual é o seu campo e qual é a sua linha de atuação. E sabemos, por isso, quais são os nossos parceiros e quem são os nossos adversários".

"Este é o quinto orçamento que eu apresento. Mas com toda a sinceridade digo que este é o melhor Orçamento de Estado que já apresentei até hoje, o que aliás, é natural porque é fruto do trabalho que fizemos ao longo destes quatro anos", elogiou o líder do PS concluindo que "se esta política tem dados bons resultados, qual a razão para mudar e correr riscos de ter maus resultados? Esta é a nossa linha política. A proposta de orçamento é de continuidade".

A três do início do debate orçamental, António Costa cita a atualização dos salários da Função Pública como exemplo para convencer os antigos parceiros da esquerda.

"Só em 2009 é que houve a exceção que confirmou a regra da não atualização dos salários da Função Pública", sublinhou Costa para dizer que 2020 vai ser "o primeiro de sucessivos aumentos salariais".