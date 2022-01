Costa e a imunidade de Cabrita: "À justiça o que é da justiça"

António Costa © EPA

A expressão "à política o que é da política, à justiça o que é da justiça" foi, desta vez, lançada por António Costa, questionado sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita. Em breves palavras, durante uma ação de campanha do PS, o líder socialista respondeu em breves palavras.

Em Reguengos de Monsaraz, António Costa afirmou que "as pessoas já se habituaram a uma ideia importante nos processos democráticos", ou seja, a política e a justiça não se misturam, recusando que o processo afete a campanha do PS para as eleições legislativas.

Numa cooperativa agrícola de vinho e azeite, em Reguengos de Monsaraz, António Costa mostrou-se confiante num "brinde" para festejar a vitória a 30 de janeiro.

O Ministério Público (MP) solicitou à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar do deputado Eduardo Cabrita, para que possa ser constituído e interrogado como arguido no caso do acidente mortal na A6.

O ex-ministro demitiu-se, mas ocupou o lugar de deputado que conquistou em 2019, quando concorreu pelo círculo eleitoral de Évora. Nas legislativas de 2022, Cabrita já não consta na lista de candidatos do PS.

RSI e sentido de voto "assim assim" não demovem Costa

O secretário-geral do PS começou o dia de campanha com uma arruada em Évora, depois do debate das rádios, em Lisboa, e recebeu demonstrações de apoio, mas falou também com quem ainda não decidiu o sentido de voto.

Dirigindo-se a Costa, uma popular assumiu que está "assim, assim", com o primeiro-ministro a pedir para "ficar mais assim do que assado", num tom descontraído.

Ainda assim, António Costa recebeu também queixas pelos baixos rendimentos, com um eborense a queixar-se estar "sem água e luz", com a mulher doente, e com o rendimento social de inserção (RSI) "que é insuficiente".

"Já foi à segurança social?", questionou Costa, com o popular a garantir que o RSI "não chega".

O atual primeiro-ministro visitou, também, as obras do novo hospital de Évora, depois de o projeto ter estado suspenso durante o Governo de Passos Coelho, com António Costa a agradecer "o empenho de todos".

"Está ultrapassado o enguiço. Foi possível encontrar os recursos financeiros, fazer os concursos e adjudicar a empreitada. Finalmente, a empreitada está em curso", atirou, acrescentando que a obra deverá estar concluída em 2024.

O primeiro-ministro referiu, mais uma vez, que há "mais 28 mil profissionais" no Serviço Nacional de Saúde desde o início da governação do PS, com "2204 novos médicos" ao serviço já em 2022.