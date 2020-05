Costa e Centeno reunidos em São Bento

© Lusa

Mário Centeno está reunido com António Costa na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

A informação é noticiada pela RTP3. A reunião, que não foi confirmada de forma oficial, acontece na sequência da polémica transferência de 850 milhões de euros do Estado para o Fundo de Resolução, com o objetivo de recapitalizar o Novo Banco.

A notícia conhecida na passada quinta-feira surgiu depois de António Costa ter assegurado nesse mesmo dia no debate quinzenal no parlamento que não haveria mais ajudas ao Novo Banco até que os resultados da auditoria em curso fossem conhecidos.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro disse não ter sido informado pelo Ministério das Finanças do pagamento de 850 milhões de euros e que já tinha pedido desculpa ao Bloco de Esquerda pela informação errada transmitida durante o debate quinzenal.

Hoje, durante uma visita conjunta com o primeiro-ministro à fábrica da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "o senhor primeiro-ministro esteve muito bem no parlamento quando disse que fazia sentido que o Estado cumprisse as suas responsabilidades, mas naturalmente se conhecesse previamente a conclusão da auditoria".

Questionado se considerava que, então, o ministro das Finanças esteve mal, o Presidente da República retorquiu: "Não, significa aquilo que eu disse: há uma auditoria que tinha sido anunciada que estaria concluída em maio deste ano, respeitando a 2000-2018, para os portugueses não é indiferente cumprir compromissos com o conhecimento exato do que se passou num determinado processo ou cumprir compromissos e mais tarde vir a saber como é que foi esse processo até 2018".