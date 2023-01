Depois das polémicas, Costa pede "mais exigência" na escolha de governantes e autarcas

Por Francisco Nascimento 14 Janeiro, 2023 • 15:20 Partilhar este artigo Facebook

Em poucos segundos e apenas no final do discurso, António Costa não deixou passar as polémicas no Governo, que levaram à demissão de governantes, pedindo "mais exigência" aos socialistas, seja na escolha de autarcas ou de membros do Governo.

"Exige-nos que em cada momento sejamos muito exigentes connosco próprios, porque nunca devemos esquecer todos aqueles que devemos honrar e devemos respeitar. E, por isso, da escolha de presidente de junta de freguesia à escolha de membros de Governo, nós temos de ser mesmo muito exigentes, muito mais exigentes, porque temos 50 anos de história e um património que temos de respeitar e saber honrar", disse.

Nas primeiras palavras aos socialistas, António Costa previu que o ano de 2023 "vai ser exigente" e falou diretamente para os professores, que se manifestam pelo país. O Governo, promete o primeiro-ministro, querem promover um modelo para vincular os docentes.

Quanto à descentralização, Costa sublinhou que "é claro para todos que em momento algum as autarquias vão contratar pessoal docente": "É uma óbvia fantasia."

António Costa reúne a comissão nacional do PS, depois das várias polémicas que marcaram as últimas semanas do Governo. O secretário-geral socialista abre a reunião com um discurso aberto à comunicação social.

Notícia atualizada às 16h27​​​​​​