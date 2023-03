Costa garante que relação com Marcelo "está ótima" e mandato será cumprido "tranquilamente até ao fim"

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

A relação entre o Presidente da República e o primeiro-ministro "está ótima", garante António Costa, na véspera de Marcelo Rebelo de Sousa cumprir sete anos no Palácio de Belém, e numa altura em que a contestação social tem aumentado, nas ruas, contra as políticas do Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa celebra o segundo de cinco anos do segundo mandado como Presidente da República, mas tem residência no Palácio de Belém há já sete anos e lidou sempre com o mesmo primeiro-ministro: António Costa.

Apesar de, nos últimos meses, muitos definirem o Presidente como a única oposição ao Governo de maioria absoluta, que lidou com várias demissões em poucos meses, António Costa garante que a relação com Marcelo não saiu beliscada.

"Está ótima. O que significa turbulência? É cada um cumprir o seu papel", atirou.

E, de acordo com o primeiro-ministro, o papel das duas figuras do Estado vai ser cumprido até ao final dos dois mandatos. As próximas eleições legislativas devem ocorrer, no limite, em setembro de 2026, e as Presidências no início do ano.

"Pela expressão da vontade dos portugueses, do atual mandato presidencial e da atual maioria parlamentar, viveremos tranquilamente até ao final dos dois mandatos em conjunto. É, aliás, o que tem acontecido nos últimos sete anos", garantiu, colocando de parte a dissolução do Parlamento.

Em dia de festa, cumprindo sete anos em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa pode contar com um telefonema de António Costa "como faz todos anos, a felicitá-lo por mais este aniversário", o que mostra "respeito pelas funções de cada um e cooperação institucional".

Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse como Presidente da República em março de 2016, já António Costa tinha assumido funções como primeiro-ministro, empossado pelo antigo Presidente Cavaco Silva.