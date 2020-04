Costa quer retirada gradual das restrições e pede que não haja "ilusões"

© Manuel de Almeida/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, alertou esta quarta-feira para a necessidade de levantar as medidas de restrição aplicadas de forma "gradual e progressiva", de forma a minimizar contágios até que exista uma vacina para a Covid-19.

"Cada vez que retirarmos uma medida de restrição sem que haja tratamento, o número de contágios vai aumentar. Não vale a pena termos a ilusão de que não é assim", alertou António Costa em declarações aos jornalistas após a reunião semanal com o Infarmed em que participaram também o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, os partidos e os parceiros sociais.

A cada medida de restrição levantada é necessário "ir medindo para ver se podemos retirar outra", alertou o governante.

Sem vacina até ao verão de 2021, e com Costa a reconhece que "não podemos ficar fechados em casa" até lá, o primeiro-ministro seguiu as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, alertando para a necessidade de "conviver socialmente com o vírus".

Antes, o Presidente da República já tinha defendido que "se abril correr até ao fim como esperamos, em maio os portugueses vão começar a habituar-se à ideia de conviverem socialmente com um vírus que foi vencido no risco que representava - um risco gravíssimo - e passa a ser algo do dia-a-dia."

Estão confirmadas 599 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 32 nas últimas 24 horas. Há ainda 643 novos casos de contágio, elevando para 18091 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).