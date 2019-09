Por Carolina Rico com Filipe Santa Bárbara 28 Setembro, 2019 • 13:53 Partilhar este artigo Facebook

António Costa quer o caso Tancos fora da campanha? Então talvez seja melhor enviar uma lista de outros temas a Rui Rio. A sugestão é do próprio presidente do PSD que, em declarações aos jornalistas à chegada a Mirandela, acusou os socialistas de incoerência.

Isto depois de o secretário-geral do Partido Socialista ter convidado o opositor social-democrata "a voltar à campanha eleitoral, respondendo aos portugueses o que é que ele pretende fazer nos próximos quatro anos", já que "a justiça trata da justiça e os políticos tratam da política".

"Tenho de pedir ao dr. António Costa que me envie a lista dos temas que quer que eu tire da campanha e que eu mantenha na campanha", ironiza Rui Rio, em resposta.

Numa altura em que o PS fala numa conspiração do Ministério Público no caso do furto e achamento do armamento militar de Tancos, Rio Rio não é tão duro nas acusações como é incitado a fazer pelas perguntas dos jornalistas. "Não sei se o PS está aqui a condicionar a justiça, está é atrapalhado com o caso não sabe o que há de dizer."

Conspiração ? Porque há-de o Ministério Público não gostar de um partido? 00:00 00:00

"Eu não vejo nenhuma relação entre ter desaparecido material de guerra em Tancos e haver quem, no Ministério Público, possa não gostar do PS, do PSD ou de outro partido qualquer."

A função do PSD foi cumprida: convocar a comissão permanente do Parlamento a reunir e analisar a questão, diz. "Também não gosto de entrar em histerias", ressalva, assumindo que pode ser difícil a comissão reunir antes das eleições legislativas.

Se os partidos derem luz verde "há probabilidade de a comissão reunir esta semana." 00:00 00:00

Mas há um tema que Rui Rio quer fora da discussão: assuntos internos do PSD. É verdade que convidou Passos Coelho para se juntar à campanha, mas o ex-primeiro-ministro declinou? "Quem não confirma nem desmente sou eu", responde.

Ainda na estrada, Rui Rio usou o Twitter para acusar o PS de "dar o dito por não dito" e "ajoelhar" nas convicções e ideologia, numa reação a uma entrevista a Mário Centeno publicada esta sexta-feira.

O ministro das Finanças diz que a redução de impostos prometida pelo PS no seu programa eleitoral tem uma margem orçamental de 400 milhões de euros e que deverá concretizar-se através do aumento do número de escalões de IRS.

"O PS corre atrás do desperdício a ideologia é renegada para segundo lugar", disse já em declarações aos jornalistas. "É uma inversão completa, é andar a reboque, não direi das nossas propostas, mas do que o eleitorado quer."

A manhã começou em Bragança com direito a banho de multidão, gaitas de foles e romaria pelos cafés do centro da cidade.

Rui Rio agradeceu aos bragantinos terem saído da cama num sábado de manhã e animado pelos ares familiares do norte falou em vitória e até subiu ao pelourinho, com a devida ressalva: "Estou aqui, mas não é para ser pendurado."

Em Bragança, há quem vá fazer 140 quilómetros para votar em Rui Rio 00:00 00:00

Num distrito conhecido pela alheira e posta mirandesa, os produtores de carne quiseram questionar o líder social-democrata sobre o que pretendia fazer para os apoiar.

Nas resposta aos empresários locais durante uma sessão de perguntas e respostas ao almoço, Rio falou de natalidade e demografia, mas quem lhe perguntou pela carne ficou sem resposta.