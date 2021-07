Costa sobre festa do Sporting: "Não conhecia o despacho, não dei instrução para despacho"

O primeiro-ministro, António Costa © Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que não deu instruções nem conhecia o despacho que autorizou os festejos do Sporting, em resposta a uma pergunta da deputada Cecília Meireles, no debate do estado da nação, no parlamento.



Na sua primeira intervenção no debate sobre o estado da nação, que decorre na Assembleia da República, a deputada do CDS-PP Cecília Meireles defendeu que "há um esclarecimento que o senhor primeiro-ministro tem de fazer".





"No dia 10 de maio deste ano, às 22:30, o seu Ministério da Administração Interna enviou um despacho a autorizar celebrações da liga de futebol e de um clube, com milhares e milhares de pessoas, ecrã gigante e cortejo até ao Marquês nas horas seguintes ou nos dias seguintes" e "esta autorização foi dada apesar de vários pareceres contra", afirmou.



Cecília Meireles questionou António Costa se o ministro Eduardo Cabrita "assinou este despacho" à revelia do primeiro-ministro e sem o seu conhecimento ou se assinou este despacho "com o seu conhecimento".



"O ministro assinou conforme entendeu que devia assinar ou assinou no cumprimento de instruções suas? Se assinou no cumprimento e instruções diretas do primeiro-ministro, é isso que explica que o ministro ainda hoje seja ministro perante a perplexidade do país", considerou.



Na curta resposta, o primeiro-ministro disse que "não conhecia" o despacho e não deu "nenhuma instrução para despacho".