Covid-19: Costa convoca reunião de urgência do gabinete de crise para sexta-feira

O primeiro-ministro, António Costa, convocou para sexta-feira uma reunião urgente do gabinete de crise que acompanha a evolução da pandemia em Portugal. Este gabinete inclui os ministros da Saúde, Educação, Administração Interna e Defesa, além dos coordenadores regionais designados para acompanhar a situação nas várias zonas do país.

O gabinete de crise já não se reunia desde 29 de junho, esteve suspenso em julho e agosto e retoma agora os trabalhos tendo em vista o aumento do número de casos e o regresso à atividade.

A reunião cpmeça às 11h30, na residência do primeiro-ministro, em São Bento, e António Costa deverá, no final, apresentar as conclusões.

Portugal contabiliza hoje mais 10 mortes relacionadas com a covid-19 e 770 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.888 mortes e 66.396 casos de infeção.

A DGS indica que cinco mortes foram registadas na região Norte, duas na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Centro e uma na região do Algarve.

Em vigilância estão 37.804 contactos, mais 517 do que na quarta-feira.