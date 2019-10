Assunção Cristas, líder do CDS © Sara Matos / Global Imagens

Perante os resultados das sondagens à boca das urnas, Assunção Cristas revelou, este domingo, que vai abandonar a presidência do CDS.

"Pedirei a convocação do Conselho Nacional do CDS com vista à realização de um congresso antecipado. Dei o meu melhor mas perante o resultado tomei a decisão de não me recandidatar", explicou Assunção Cristas.

