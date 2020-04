"Não me importo de não ser patriótico." David Justino critica excessos mediáticos de Costa

David Justino, vice-presidente do PSD © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Patriótico sim, mas nas críticas ao primeiro-ministro nem por isso. David Justino acredita que António Costa tem feito uma "sobreocupação do espaço mediático". No programa Almoços Grátis, da TSF, o vice-presidente do PSD não poupa na condenação da atitude do chefe do Executivo e deixa claro que esta opinião não se estende ao Governo.

"Nas últimas duas semanas, o primeiro-ministro deu sete entrevistas, mais três conferências de imprensa, avisou os jornalistas que ia às compras e foi à RTP assistir à primeira sala de aula", referiu o social-democrata, que aconselhou "alguma contenção" num período em que "estamos todos contidos".

David Justino considera que a situação que vivemos devido à pandemia do novo coronavírus "exige ponderação". "Quanto mais se fala menos vale. Quando se fala bem e na altura adequada, impacto é maior", realçou.

"Esta ocupação de espaço mediático não são as medidas do Governo, aquilo que não me importo de não ser patriótico é denunciar esta sobreocupação do espaço mediático por parte do primeiro-ministro", afirma.

Aliás, insiste, "crítica não é ao Governo mas ao primeiro-ministro e acho que estou a ser patriótico". David Justino, confrontado por Carlos César, disse até que aceita as medidas "de forma geral", ao que o presidente do PS rapidamente respondeu: "Destoaria do PSD e de Rio [se dissesse o contrário.".

Na opinião do social-democrata, agora que o "risco de recessão está instalado", é preciso ponderar sobre o futuro, porque há uma "pressão sobre o regresso à normalidade", mas David Justino reforça que "a normalidade já não é o que era, não é possível voltar antes da crise".

Como tal, pede realismo, realça que pedir que se passem férias cá dentro não resolve o problema e alerta para a necessidade de um plano, por crer que "a ajuda europeia não vai dar para tudo".

* Almoços Grátis moderado por Anselmo Crespo