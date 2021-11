"Desastre iminente." Ex-deputada d'Os Verdes lamenta falta de empenho na COP26

A COP26 decorre seis anos após o Acordo de Paris © Robert Perry/EPA

Isabel Castro, antiga deputada do partido ecologista Os Verdes, lamenta a falta de empenho demonstrada na conferência das Nações Unidas sobre o clima. O encontro de Glasgow deveria terminar esta sexta-feira, mas tudo indica que vai prolongar-se pelo fim de semana, em busca de consensos no combate às alterações climáticas.

À TSF, a ex-deputada d'Os Verdes lamentou a oportunidade perdida que deixa o planeta Terra à beira de uma tragédia anunciada.

"A conferência é um pouco uma crónica de um desastre iminente. Não sabemos quando vai acontecer, mas sabemos uma coisa que é reconhecida nesta conferência: o diagnóstico é preciso, claro e não deixa margem para dúvidas. O que se verifica é que há uma falta de compromisso, de ação e de verdade", explicou à TSF Isabel Castro.

A COP26 decorre seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta a entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial.

Apesar dos compromissos assumidos, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia de Covid-19, segundo a ONU, que estima que, ao atual ritmo de emissões, as temperaturas serão no final do século superiores em 2,7 ºC.