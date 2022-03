"Desde que Afonso Henriques se zangou com a mãe que ninguém foi tanto tempo ministro do Ambiente"

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes © Manuel de Almeida/Lusa

A inauguração de dois jardins em Olhão foi o último ato público enquanto ministro do Ambiente antes de sair do Governo. João Pedro Matos Fernandes aproveitou a ocasião para apontar a longevidade no cargo: "Foram seis anos e quatro meses, desde que o Afonso Henriques se zangou com a mãe que ninguém foi tanto tempo ministro do Ambiente em Portugal", afirmou com humor. "Desde 1143, bati grandes recordes!", adiantou.

À TSF garantiu que sai a seu pedido. "A minha decisão de saída foi anterior à constituição da lista de deputados", assegura, Matos Fernandes considera que deixa como legado o facto de se ter "esbatido a ideia do Ministério do Ambiente como o ministério do não".

Na nova orgânica do Governo o ordenamento sai do Ministério do Ambiente e Ação Climática e passa para as mãos da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Embora não criticando abertamente a decisão, afirma que é uma "opção política", mas considera que terá de existir coordenação entre os dois ministérios ."É imprescindível que, havendo uma política florestal, toda ela pensada a partir do ordenamento do território, que essa componente tenha uma relação forte com o ministério do ambiente", sublinha.

Quase a terminar o mandato, Matos Fernandes garante que vai tomar posse como deputado, cargo para o qual foi eleito nas últimas legislativas.

Em Olhão, na inauguração de dois jardins voltados para a Ria Formosa e financiados com dinheiros do fundo ambiental, e ao lado do presidente da câmara local, lembrou que a partir do meio da próxima semana já estará mais livre para falar. "Nos últimos seis anos e quatro meses andei a levar na cabeça de autarcas e a partir da próxima quinta-feira sou eu quem o fará", afirmou, provocando risos na assistência.