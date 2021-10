Direção do CDS propõe que congresso se realize a 27 e 28 de novembro

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos © António Cotrim/Lusa

Por Lusa 08 Outubro, 2021 • 13:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A direção do CDS-PP vai propor ao Conselho Nacional de domingo que o próximo congresso do partido se realize nos dias 27 e 28 de novembro, de acordo com a proposta a que Lusa teve acesso.

A proposta de regulamento do XXIX Congresso Nacional do CDS-PP, enviada aos conselheiros nacionais e à qual a Lusa teve acesso, estabelece que a reunião magna do partido "reúne, em local a definir pela Comissão Organizadora do Congresso (COC), nos dias 27 e 28 de novembro de 2021".

O Conselho Nacional do CDS-PP vai reunir-se no domingo, por videoconferência, para marcar o XXIX congresso ordinário, que será antecipado. Está prevista a votação dos regulamentos do congresso, da eleição de delegados e a eleição da COC.

Além de o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, ter anunciado a sua recandidatura, também o eurodeputado e líder da distrital de Braga do partido, Nuno Melo, vai disputar o lugar, estando a apresentação da candidatura marcada para sábado, no Porto.