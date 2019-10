Direto: Tudo sobre as Legislativas e o dia em que Portugal vai às urnas

© António Pedro Santos/Lusa

Podem votar para as eleições 10.810.662 eleitores, mais cerca de 1,1 milhões do que nas anteriores Legislativas, em 2015, devido ao recenseamento automático no estrangeiro, de acordo com a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

As mesas de voto estarão abertas entre as 08h00 e as 19h00 em Portugal continental e na Madeira, enquanto nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Esta é a 16.ª vez que os portugueses serão chamados a votar em Legislativas, concorrendo a estas eleições um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação - embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais.

Os 230 deputados que vão ser eleitos nas Legislativas deste domingo vão tomar posse na primeira sessão plenária da XIV legislatura.