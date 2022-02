"É preciso travar onda imperialista da Rússia." BE considera decisão de Putin "absolutamente condenável"

Luís Fazenda © Vítor Rios/Global Imagens

O Bloco de Esquerda condena o que chama de "onda imperialista da Rússia". Ouvido pela TSF, um dos fundadores do partido Luís Fazenda considera inaceitável a decisão de Vladimir Putin que leva a um "extremar de posições" na crise ucraniana.

"Nós só podemos condenar o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas na Ucrânia. O processo de paz obrigaria a uma via diplomática, um diálogo político, real e concreto, e não propriamente extremar as posições. A Rússia fê-lo. Isso é absolutamente condenável e esperamos que esta escalada não continue. Há que encontrar o espaço para a via diplomática e para minimizar aquilo que possam ser escaladas de guerra", considera.

Luís Fazenda ainda acredita numa solução diplomática e espera que a Europa esteja à altura do desafio, o que, diz, não aconteceu até agora.

"É necessário que a Europa ganhe o seu espaço neste contexto e quer a França, quer a Alemanha, quer outros países estão a tentar essa via diplomática, de modo a amortecer esta escalada de tensões que pode ter um desfecho muito negativo", afirma, sublinhando que toda a situação "está a ser um teste para a Europa".

"Não é muito normal, do ponto de vista da política internacional, que tenha sido o presidente dos Estados Unidos a anunciar que, se houver uma invasão da Ucrânia, o gasoduto a norte de Nord Stream 2 será encerrado pela Alemanha. Aí há um défice da Europa e um défice da liderança do próprio Estado alemão e é preciso travar esta onda imperialista da Rússia", explica.

A TSF pediu reações a todos os principais partidos e aguarda respostas.

Na segunda-feira, Putin reconheceu os territórios separatistas na região de Donbass, na Ucrânia, como independentes e ordenou a mobilização do Exército russo para "manutenção da paz" em Donetsk e Lugansk.

