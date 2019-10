Eleitor perde direito a votar por já terem votado em seu nome

"Isto é inacreditável", afirma, em declarações à TSF © Direitos reservados

Luís Ferreira de Almeida saiu de casa depois do almoço para ir votar. Vive em Campolide, na cidade de Lisboa, e vota no Palácio de Justiça, mas, quando lá chegou, não conseguiu votar.

"Isto é inacreditável", afirma, em declarações à TSF.

Após verem e reverem os cadernos eleitorais, não restavam dúvidas; a informação era clara. "Nos dois cadernos eleitorais - os dois que eu penso serem iguais -, tanto na esquerda como na direita, estava uma cruz como se eu tivesse votado", conta.

Perante o caso, o eleitor pensou até tratar-se de alguém com um nome igual, mas as suspeitas eram infundadas: "Não havia nenhum nome parecido com o meu."

"Não tinha outra solução. Disseram-me para preencher o protesto, um formulário que se chama 'reclamação-protesto', para lá colocar os meus dados e explicar o que aconteceu"

Acabou por apresentar queixa, já que esta foi a única hipótese que lhe deram na secção de voto. "Foi o que fiz, e voltei para casa. Este processo está assinado por mim e pelo responsável da mesa, evidentemente."

O eleitor lamenta o caso e diz sentir-se injustiçado.

Qualquer eleitor, delegado, mandatário e candidato pode reclamar ou apresentar protesto por escrito e entregar à mesa da secção de voto.

A CNE tem, em todas as secções de voto, modelos de protestos que permitem ao eleitor guardar um duplicado do protesto apresentado. Em todas as eleições, admite a CNE, há casos destes: pessoas que ficam impedidas de votar porque alguém já votou em seu lugar.