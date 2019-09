"Empecilhos vieram da direita", mas PS não precisa de "professores de esquerda"

© Diana Quintela/Global Imagens

Por Inês André de Figueiredo 30 Setembro, 2019 • 22:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Manuel Alegre esteve na campanha do PS com a missão de um "compromisso cívico", pela memória de muitos dos seus companheiros do passado, mas a apontar para o futuro. O histórico socialista recordou a solução governativa dos últimos quatro anos, enalteceu que "não há esquerda em Portugal sem o PS ou contra o PS" e que os "empecilhos vieram sempre da direita".

Pub Pub

Esteve neste mesmo pavilhão, em Coimbra, há "quarenta e tal anos" e hoje fala por Mário Soares, Salgado Zenha, Miguel Torga ou António Arnault, pelos que "já cá não estão", mas que estão aqui consigo. "Eu sou o PS que António Costa representa", admite.

Pub Pub

O político português foi recebido em festa no comício do PS e falou da 'Geringonça' que, "ao contrário de todos os maus agoiros, a legislatura chegou até ao fim". Mas chegou ao fim porque contou com um PS forte e disso não tem dúvidas.

A solução encontrada com Bloco e PCP não envergonha Manuel Alegre, não envergonha o PS. É o histórico socialista que faz questão de reforçar, salvaguardando que só o PS "é capaz de promover e assegurar o diálogo" e que este mesmo diálogo "só foi possível porque o PS era o partido mais forte".

"Não há solução governativa de esquerda sem PS e muito menos contra o PS. Não há esquerda em Portugal sem o PS ou contra o PS", salvaguarda. Mais ainda, diz, "a esquerda toda, ao contrário do que pensam alguns, também precisam de um PS forte".

Agora que a 'Geringonça' está a chegar ao fim, pelo menos nesta legislatura, e que se tem discutido a paternidade da solução, Manuel Alegre atirou à esquerda, mas também à direita, tudo na mesma frase. "Não nos arrependemos, mas também não precisamos de professores de esquerda e também não precisamos de lições de moral de quem há alguns dias criticava a justiça de tabacaria e agora [fala como] justiceiro e eleitoralista", atirou o escritor.

Manuel Alegre deixa claro, como já tem sido dito várias vezes por António Costa, que o que foi conquistado não significa que "estejamos contentes com tudo o que foi feito". Há mais a fazer, diz, e é preciso dar mais estabilidade ao PS.

E, já agora, "Centeno só há um e é nosso". Ficou a boca para Rui Rio, que considera também ter um Centeno. E se o nome do Ministro das Finanças é disputado, Manuel Alegre refere ainda que "não há políticas de esquerda sem rigor nas contas públicas", num dia em que o tema das contas entrou na campanha eleitoral.

"Não há empecilhos à esquerda, os empecilhos vieram sempre da direita", atirou o histórico do PS.

(Notícia em atualização)