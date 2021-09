Jovens ainda se interessam por política, mas 60% dos universitários sabe pouco sobre partidos recentes

© Homem de Gouveia/Lusa

Ao contrário da ideia frequentemente transmitida, o coordenador do estudo da Universidade Portucalense, no Porto, defende que os jovens ainda se interessam por política e votam, mas pouco sabem sobre os partidos mais recentes, como o PAN, o Iniciativa Liberal e o Livre, e sobre os seus candidatos.

Tiago André Lopes, professor auxiliar no departamento de Direito da Universidade Portucalense, explica que os eleitores mais novos procuram os meios de comunicação social ditos tradicionais para procurar informação sobre os partidos políticos, e usam as redes sociais para puro divertimento.

No primeiro caso, incluem-se os jornais, a rádio, a televisão, e é ali que encontram informação política, mas essa informação diz maioritariamente respeito aos partidos antigos, com forte implementação na sociedade portuguesa, e bastante menos aos partidos recentemente criados.

Daí que os jovens universitários ouvidos neste estudo pouco ou nada conheçam das propostas do PAN, do Iniciativa Liberal ou do Livre. Tiago André Lopes considera que partidos como PAN, a IL ou o Livre têm "muita dificuldade em chegar aos jovens". O coordenador do estudo tem uma explicação: "o que está a falhar aqui é a comunicação dos partidos e, em especial, dos novos partidos".

O estudo da Universidade Portucalense ouviu 280 estudantes da instituição. Não chega a 39% os que afirmaram conhecer todos os candidatos ao concelho onde residem.