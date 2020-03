Excedeu-se com ministro holandês? "Está a brincar comigo? Ou a UE faz o que tem de fazer ou acabará"

António Costa criticou as declarações de ministro holandês © António Pedro Santos/Lusa

Por Cátia Carmo com Francisco Nascimento 27 Março, 2020 • 15:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Durante a visita ao Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel em Matosinhos, António Costa foi questionado pelas palavras sobre o ministro holandês das Finanças, na quinta-feira, depois da reunião do Conselho Europeu. O primeiro-ministro reafirma o que disse sobre a falta de solidariedade entre os países, classificando-a como "repugnante".

"Ou a União Europeia faz o que tem a fazer ou acabará. Acha normal alguém perguntar porque é que Itália e Espanha não têm condições orçamentais para enfrentar estas situações? Nós fechámos as contas de 2019 com excedente, a crescer mais que a média da União Europeia. Agora, quando toda a economia mundial paralisa é muito difícil exportar", afirma o chefe do Executivo.

Para António Costa, só alguém "sem noção do que é viver num mercado interno é que pode ter este tipo de pensamento".

"É preciso não ter a menor noção do que é viver neste mercado interno para alguém pensar que pode ultrapassar o problema da pandemia na Holanda se isto continuar assim noutros países como Itália. A prioridade das prioridades é salvar vidas, combater este vírus. Só assim é que as finanças públicas são sustentáveis, o resto é ficção", sublinha António Costa.

Acrescentando que, um ministro das Finanças, seja de que país for, "tem de compreender muito bem estas prioridades, tem de perceber que estar numa União não é viver em isolamento".

No final da longa reunião do Conselho Europeu por videoconferência, na quinta-feira, o primeiro-ministro português mostrou-se particularmente irritado com as acusações proferidas pelo ministro holandês das Finanças, em relação a Espanha.

Wopke Hoekstra​ afirmou, numa videoconferência com os 27 homólogos, que a Comissão Europeia devia investigar países, como Espanha, que afirmam não ter margem orçamental para lidar com os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus, apesar de a zona euro estar a crescer há sete anos consecutivos, segundo fontes europeias citadas na imprensa europeia.

Ainda na visita à industria automóvel, o primeiro-ministro revelou que tem agendada, para esta sexta-feira, uma reunião por videoconferência com os autarcas de todo o país, com o objetivo de definir prioridades no combate à pandemia do novo coronavírus.

"Temos estado em contacto permanente com os autarcas de todo o país e hoje, ao final do dia, terei uma reunião, por videoconferência, com todos para saber quais são as principais prioridades. Os autarcas têm tido um papel excecional nesse trabalho e nessa articulação, para ver o que podemos fazer melhor nos próximos dias", indica António Costa.

Esta quinta-feira foram confirmadas 76 mortes e 724 novos casos de contágio por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, elevando para 4268 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.