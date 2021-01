Governo reunido. Fecho de escolas decidido até esta quinta-feira

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação © Orlando Almeida/Global Imagens

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, está reunido esta noite com o primeiro-ministro, António Costa, e as ministras da Saúde, Marta Temido, e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, segundo confirmou à TSF fonte do Ministério da Educação.

Em cima da mesa está o encerramento de escolas, na sequência do agravamento dos números relativos à Covid-19 em Portugal. A decisão final sobre este assunto será tomada no Conselho de Ministros, agendado para esta quinta-feira.

O chefe de Governo está presente nesta reunião de trabalho através de videoconferência a partir de Bruxelas.

Durante a tarde, o Presidente da República confirmou que o Governo iria ponderar o encerramento de escolas devido ao aumento do número de novos casos e de óbitos por Covid-19.

Nos últimos dias foram vários os especialistas e os responsáveis escolares a pedirem o fecho dos estabelecimentos de ensino como medida preventiva face à situação pandémica no país.

Nesta quarta-feira, os novos casos de coronavírus dispararam para 14.647 e o número de óbitos atingiu os 219, fazendo deste o pior dia da pandemia até ao momento.