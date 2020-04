"Foi bom." Marcelo quer UE a "ir mais longe" após acordo no Eurogrupo

© António Cotrim/Lusa

O Presidente da República considerou esta sexta-feira que o acordo alcançado no Eurogrupo "é um começo", mas que a União Europeia "tem a obrigação de ir mais longe" e olhar além da situação sanitária provocada pela Covid-19.

Em resposta a questões dos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se por ter sido possível chegar-se a uma decisão no grupo ministerial informal presidido pelo ministro das Finanças português, Mário Centeno.

"Foi bom que tivesse havido. Todos temos a noção de que é uma ajuda, no caso português, 4.600 milhões de euros, é uma ajuda relativamente ao pagamento do 'lay-off', ao pagamento daqueles pais que estão em casa e continuam em casa para acompanhar os seus filhos devido à inexistência de aulas presenciais, para outros tipos de contributo fundamentais do Estado", salientou.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "seria grave que, decorridos tantos dias, a Europa se não unisse para olhar para aquilo que é urgentíssimo, já devia ter sido"."

"Mas é um começo. Eu penso que a Europa tem a obrigação de ir mais longe no futuro. O primeiro-ministro tem dito isso, o Governo português tem-se batido por isso. Fez isto, que é curto, antes ter feito do que não ter feito, mas tem de olhar com mais atenção para além da situação sanitária de emergência imediata para aquilo que é a reconstrução europeia", acrescentou.