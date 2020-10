Forças Armadas pagam derrapagem no antigo Hospital Militar de Belém

Hospital Militar em Belém © Orlando Almeida/Global Imagens

"Desvio muito significativo". É desta forma que o ministro da Defesa Nacional classifica a derrapagem nos custos para a reabilitação do antigo Hospital Militar de Belém e que hoje serve de unidade de apoio ao SNS para doentes com Covid-19.

A notícia já há muito circula, mas agora chega a confirmação da parte do Governo de que estavam estimados 750 mil euros para as obras e que a fatura subiu até aos 2,6 milhões. A informação foi confirmada, esta quarta-feira, no Parlamento, pelo ministro João Gomes Cravinho, que não se alonga nas informações porque aguarda as conclusões de uma auditoria que foi pedida à Inspeção Geral de Defesa Nacional.

"A verba vem das verbas de funcionamento da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, há um desvio muito significativo em relação à estimativa inicial e os custos finais na ordem dos 2,6 milhões de euros mais IVA. A estimativa inicial tinha sido de 750 mil mais IVA", sublinha o governante.

Realçando ter perguntas para as quais "não tem resposta", João Gomes Cravinho deixa, no entanto, a certeza de que, na sequência dos resultados, serão tiradas as "devidas consequências".

