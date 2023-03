Funeral de Rui Nabeiro. Costa recorda homem "irrepetível" e com "grande visão"

As cerimónias fúnebres decorrem na Igreja Matriz de Campo Maior © Nuno Veiga/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, é uma das figuras do Estado que está, esta terça-feira, presente no funeral de Rui Nabeiro. No momento de "grande tristeza" para todos os que conheceram o comendador e para a vila de Campo Maior, recorda um homem "irrepetível" e com "grande visão".

"É um homem que teve uma grande visão, com uma enorme preocupação com todos os que trabalhavam com o grupo Delta. Tive o privilégio de poder verificar como sabia exatamente o nome de cada um dos funcionários e funcionárias. Era um homem encantador e foi um grande socialista, militante do PS e não houve campanha eleitoral onde não estivesse presente. Além da relação de admiração como empresário, tinha também essa relação de camaradagem", recordou Costa.

O primeiro-ministro ressalvou também o trabalho de Rui Nabeiro, sublinhando que "é muito difícil" fazer uma grande empresa, de dimensão internacional, num país como Portugal.

"Felizmente, desde 1986, a raia reconverteu-se e Campo Maior hoje é muito importante graças ao grupo Delta que, além do café, está presente no vinho, nos azeites e em diversos domínios", afirmou o primeiro-ministro.

Costa revelou que sempre que está fora do país, numa cidade europeia, procura um café Delta, que "faz a diferença" em relação a todos os outros cafés.

Cada um de nós é irrepetível e o comendador Nabeiro é irrepetível. O comendador Nabeiro não era só um empresário, era um homem de enorme humanidade para com a sua terra e aqueles que trabalhavam consigo", acrescentou.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu no domingo, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.

As cerimónias fúnebres decorrem na Igreja Matriz de Campo Maior. O cortejo fúnebre seguirá em direção ao Cemitério Municipal da vila.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu em Campo Maior, vila do interior do país, no distrito de Portalegre, junto à raia com Espanha, em 28 de março de 1931.