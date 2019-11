"Ganhei as eleições sozinha." Joacine em rutura com o Livre

© Manuel de Almeida/Lusa

Por TSF 24 Novembro, 2019 • 11:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ambiente entre a deputada do Livre e a direção do partido está hoje muito diferente daquele que entrou pelas casas dos portugueses na noite das eleições legislativas. As palavras de ordem e os festejos foram substituídos por trocas de acusações na comunicação social. O discurso crítico de um lado e do outro tem vindo a ficar mais duro, com o passar das horas, desde que o partido manifestou preocupação com a abstenção da deputada na condenação pela "nova agressão israelita a Gaza".

Pub Pub

Em entrevista ao Observador, Joacine acusa a direção de "falta de apoio", mesmo "antes da campanha eleitoral", sublinhando que é ela quem tem o mérito de ter conseguido chegar ao cargo de deputada: "Fui eu que ganhei as eleições, sozinha, e a direção quer ensinar-me a ser política."

Pub Pub

Noutro plano, a deputada aproveita para lamentar que, na noite das eleições, ainda antes de se saber se o partido conseguiria eleger algum deputado, a prioridade tenha sido festejar o facto de o partido ter reunido votos suficientes para assegurar a subvenção.

Quanto ao modo escolhido pelo partido para manifestar a sua preocupação com a abstenção de Joacine sobre Gaza, a deputada diz ao Observador que a comunicação entre a direção do partido e o parlamento tem sido feita exclusivamente através de troca de e-mails, por canais oficiais, "para que tudo fique registado".

Joacine lamenta, ao Observador, que o partido não tenha escolhido tratar do assunto este domingo, dia para o qual está marcado uma assembleia de membros do Livre: "Tínhamos assembleia do Livre amanhã [domingo], conversávamos e íamos resolver isto".

No mesmo plano, a única deputada do partido manifesta vontade de manter uma boa relação com a direção do partido, mas sublinha que, até hoje, isso "nunca aconteceu".

O Livre vai a votos em janeiro e, de acordo com o Observador, Joacine irá integrar uma das listas e, ao que tudo indica, deverá desvincular-se da atual direção.