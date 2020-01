GNR obrigados a almoçar com ministro. Famílias ficaram à porta

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na cerimónia do compromisso de honra dos novos militares do curso de formação da GNR © Nuno Veiga/Lusa

Por Nuno Guedes 29 Janeiro, 2020 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG) critica algo que segundo garante aconteceu pela primeira vez numa cerimónia de compromisso de honra dos militares da Guarda Nacional Republicana (GNR).A situação aconteceu esta terça-feira na cerimónia que marcou o ingresso de 388 novos guardas na GNR.

César Nogueira, o presidente da APG, explica à TSF que os guardas prestaram o compromisso de honra e foram impedidos de sair para almoçar com as suas famílias, contrariando a tradição num dia que por norma é de felicidade e festa com os familiares que vão à cerimónia.

César Nogueira descreve aquilo que se passou 00:00 00:00

A APG fala numa estratégia mediática que levou os guardas a serem obrigados a almoçar com o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a deixarem as famílias à porta.

César Nogueira conta o descontentamento das famílias e dos novos guardas 00:00 00:00

A associação garante que o caso apesar de ser simbólico causou descontentamento nos novos guardas e sobretudo nas famílias que se sentiram excluídas de um momento importante do novo militar da GNR, apesar dos discursos oficiais terem salientado a importância das famílias dos guardas.