Governo antecipa compra de 15 milhões de euros em publicidade para apoiar media

Por Gonçalo Teles 17 Abril, 2020 • 16:13

O Governo anunciou esta sexta-feira que vai antecipar a compra de espaços de publicidade institucional em rádios e televisões no valor de 15 milhões de euros como forma de apoio aos meios de comunicação social do país.

"O Governo decidiu alocar uma verba de 15 milhões de euros na aquisição antecipada de espaço para publicidade institucional através de televisão e rádio em programas generalistas e temáticos informativos e através de publicações periódicas de informação geral",anunciou a ministra da Cultura, Graça Fonseca numa conferência de imprensa conjunta com a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva e com o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.

Esta aquisição vai ser realizada de acordo com a lei da publicidade institucional, "desde logo afetando 25% da verba global para a imprensa regional e local". Os restantes 75% da verba têm como destino órgãos de comunicação social nacionais na "componente informação" - ou seja, generalistas.

A RTP e a Lusa não estão incluídas nesta medida de apoio "por razões que se prendem com a própria participação do Estado".

A antecipação desta compra, no valor de 15 milhões de euros, é "bastante superior ao que estava previsto" no OE2020, garante Graça Fonseca.

"No mínimo, três vezes superior ao que estava previsto", realça a ministra da Cultura, sendo que estes espaços publicitários podem ser usados em "2020 e 2021".

Graça Fonseca garante que os 15 milhões fazem face ao esforço calculado para as campanhas de comunicação do Estado. O objetivo é que "na próxima semana" comece a trabalhar-se "detalhadamente na metodologia e distribuição dos espaços publicitários", distribuindo também as verbas para eles previstos.

"Espero que durante o mês de abril seja possível concretizar a compra antecipada de espaço publicitário", acrescentou.

"Futuro da comunicação social" está a ser pensado

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, explicou também esta sexta-feira que o Governo tem mantido conversações com as entidades que representam o setor.

O Estado "está a pensar no futuro da comunicação social" e o diálogo tem sido para aí direcionado.

"Este é apenas um momento. Imediatamente a seguir à compra antecipada de publicidade, o diálogo com o setor continua para percebermos que medidas podemos tomar" no setor.

"Jornalismo livre, isento, independente e plural" é o que é necessário, sublinharam os três governantes.