Governo anuncia pagamento de 125 euros "a cada cidadão" com rendimento mensal até 2700 euros

O primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira a atribuição de um pagamento extra no valor de 125 euros "a cada cidadão" com rendimento bruto mensal até 2700 euros, um apoio que será pago já no mês de outubro.

A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro e integra o pacote de apoios às famílias que o Conselho de Ministros extraordinário aprovou para mitigar o impacto do aumento do custo de vida no rendimento e cujo custo global ascende a 2,4 mil milhões de euros.

Este pagamento é feito de uma única vez em outubro e não abrange pensionistas.

Paralelamente, Costa revelou que será feito um pagamento de 50 euros para todos os dependentes até aos 24 anos, um apoio pago já a partir de outubro.



Assim, exemplificou o primeiro-ministro, uma família com aquele rendimento e dois dependentes receberá 300 euros no âmbito desta medida.