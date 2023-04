Governo aprovará apoios extraordinários na agricultura na quinta-feira em Conselho de Ministros

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © Leonel de Castro / Global Imagens

O Governo aprova, na quinta-feira em Conselho de Ministros, apoios extraordinários aos aumentos de custos de produção na agricultura. Antes, esta quarta-feira perante os deputados, a ministra Maria do Céu Antunes anunciou um total de 39 milhões de euros extraordinários para este ano.

"Vamos também continuar com o apoio extraordinário ao gasóleo no valor de 32 milhões de euros e à eletricidade verde no montante de sete milhões de euros. Aquilo que nos preparamos para fazer amanhã mesmo, e se tudo correr como planeado, será a aprovação, em Conselho de Ministros, do decreto de lei habilitante para a atribuição de apoios extraordinários que depois serão regulamentados em portaria. Uma para o gasóleo e a eletricidade e depois tantas quanto necessário para as restantes dimensões", explicou Maria do Céu Antunes.

A ministra da Agricultura sublinha que, para terem acesso a este financiamento, os agricultores não precisam de uma candidatura formal. Basta estarem registados no site dos fundos de apoio às empresas agrícolas.