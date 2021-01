Governo prepara-se para fechar creches, escolas e universidades já esta sexta-feira

António Costa © EPA

O Governo prepara-se para ordenar o encerramento de creches, escolas e universidades já a partir desta sexta-feira. A informação foi confirmada à TSF por uma fonte do Governo.

A decisão, que será aprovada na reunião de Conselho de Ministros e anunciada ao país esta quinta-feira, foi tomada num encontro em que participaram o primeiro-ministro, a ministra da Saúde, a ministra de Estado e da Presidência, o ministro da Educação e o titular da pasta do Ensino Superior.

No final dessa reunião, António Costa revelou que foi feito "o ponto da situação sobre a alarmante propagação da pandemia", sublinhando que o Governo decidirá em "conformidade" e que a "prioridade é salvar vidas".

Na noite desta quarta-feira, já depois da reunião de emergência, a ministra da Saúde confirmou na RTP que, em cima da mesa, está o fecho de todas as escolas, depois de ter ouvido durante a tarde desta quarta-feira os epidemiologistas. De acordo com Marta Temido, os novos dados fornecidos pelos peritos trouxeram "algumas alterações às estimativas anteriores, o que obrigará a novas reflexões sobre medidas a tomar" para controlar a pandemia.

A variante inglesa e a reação de Marcelo

Questionada sobre a incidência da estirpe inglesa nos novas casos, a governante revelou que, com base na informação do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, neste momento, estima-se "que já possam ser 20% os casos de infeção que são atribuíveis a esta variante e estima-se que possa atingir, pelo seu poder replicativo, 60% dentro de mais uma semana, até final do mês, o que muda muita coisa".

Ao final da noite, numa entrevista ao Porto Canal, o Presidente da República mostrou-se satisfeito com a "boa solução" de encerrar as escolas. "Não é fácil distinguir entre ciclos e fechar A, não fechar B, fechar C, não fechar D e porque a disseminação social está a entrar nas escolas. O número de turmas que estão em casa aumentou muito substancialmente nos últimos tempos, e alguns dos testes que começaram a ser feitos nas escolas parecem apontar para a prudência desse tipo de medidas. Mas está a dar-me a notícia. Eu não era suposto sabê-la e muito menos comentá-la aqui antes de o Governo decidir", afirmou o chefe de Estado e candidato presidencial.

Vários autarcas e representantes da comunidade escolar exortaram ao Governo que fechasse as escolas para controlar o nível de contágio. Em várias regiões do país, há milhares de alunos em isolamento profilático.

Os dados da Direção-Geral da Saúde revelaram esta quarta-feira que Portugal teve o seu pior dia de sempre desde o início da pandemia. Em 24 horas, registaram-se 219 óbitos e os novos casos dispararam: mais 14.647 novos casos de Covid-19.