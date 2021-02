Governo vai distribuir mais 15 mil computadores pelos alunos

Tiago Brandão Rodrigues é o ministro da Educação © José Coelho/Lusa

O Governo vai distribuir 15 mil computadores durante a semana, para apoiar os estudantes no ensino à distância. O ministro da Educação enfatizou que as escolas são lugares seguros, e o objetivo é voltar a abrir as portas ao ensino presencial.

Ouvido no Parlamento, Tiago Brandão Rodrigues explicou que existe um problema de stock, no fornecimento dos Computadores. O Governo comprou 350 mil computadores, mas apenas 200 mil já foram distribuídos.

"Encontramos 15 mil computadores no mercado e vão ser distribuídos no decorrer desta semana. São medidas importantes para que a escola à distância possa funcionar, mas o que queremos é voltar à escola", lembrou.

Tiago Brandão Rodrigues adiantou que foram detetados apenas 50 casos positivos em ambiente escolar, o que demonstra que os estabelecimentos de ensino são lugares seguros.

"Em concelhos particularmente fustigados pela pandemia, num universo de três mil alunos, tivemos só 25 casos. Por outro lado, na pausa letiva, em 13 mil funcionários testados, tivemos apenas 25 casos", explicou.

Para o futuro, o Governo já prepara um investimento de 710 milhões de euros, para abrir mais de 365 centros tecnológicos especializados e requalificar os centros educativos.

O ministro confirmou ainda que o Governo vai lançar um novo concurso para contratar mais dois mil funcionários para as escolas, cumprindo as metas para Orçamento do Estado para 2021. Os alunos regressaram às aulas a 8 de fevereiro, ainda que à distância, depois de duas semanas de interrupção letiva devido ao aumento de casos de Covid-19.