Imigrantes em Portugal: "Somos a favor do acolhimento, mas não sabemos fazer o acolhimento"

O incêndio na Mouraria lançou sobre as condições de vida dos imigrantes em Portugal

Portugal não tem um problema com imigrantes. É esta a posição dos comentadores residentes do programa "O Princípio da Incerteza", da TSF e CNN Portugal. O comentador António Lobo Xavier considera que o país não tem um problema grave, como acontece por exemplo em países como a Alemanha e a França.

Para o conselheiro de Estado, o problema de Portugal é outro. "Somos a favor do acolhimento, mas não sabemos fazer o acolhimento. Andarmos aos gritos, como Ana Catarina Mendes, que diz que a direita não sabe acolher os imigrantes e é xenófoba ou haver artigos em jornais que dizem que Carlos Moedas e Luís Montenegro são xenófobos, é uma coisa completamente absurda."

"A proclamação não serve para nada. Não serve para nada dividirmos o país e policiarmos a linguagem entre pessoas que são a favor dos imigrantes, sem qualquer restrição e pessoas que são cautelosas com os imigrantes."

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, defendeu esta semana numa entrevista ao Público e à Renascença que os imigrantes só devem vir para Portugal com contrato de trabalho e devem ser criados contingentes. Já o líder do PSD, Luís Montenegro, afirmou que o país deve procurar imigrantes em comunidades que com cultura próxima à portuguesa. Comentando estas declarações, Lobo Xavier acusa ambos de desconhecerem a lei.

"São declarações bastante ignorantes sobre a própria lei dos estrangeiros e por ventura não possíveis no caso do Moedas. Por exemplo, a lei dos estrangeiros não prevê que para os imigrantes da CPLP, não seja exigível a condição de trabalho, com contrato ou a prova que vão à procura de trabalho. E também não acho bem que se mudasse a lei para esse efeito, porque exigir um contrato para receber um imigrante permite que floresçam as máfias de contratação."

O centrista defende ainda que, mais do que proclamações ideológicas sobre a imigração, António Lobo Xavier, é necessário saber os detalhes da reforma em curso com o SEF. "Quem é que vai controlar a entrada nas fronteiras, como é que está a formação dos membros da PSP que vão substituir os elementos do SEF, que sabem eles, que transmissão de conhecimentos e acesso a redes está a existir", questiona Lobo Xavier.

A socialista Alexandra Leitão critica também as declarações "infelizes" de Montenegro e de Moedas, sublinhando "que vivemos um contexto particularmente sensível para que estas coisas sejam ditas". A antiga ministra e atual deputada do PS, concorda com António Lobo Xavier.

Portugal não tem um problema com imigrantes, mas é necessário melhorar a forma como recebemos estas pessoas, desde logo, criar uma política transversal a várias áreas.

É por isso que é tão difícil. Tem de ser uma política que trata da habitação, que trata rapidamente, ao nível dos registos e notariado, que atribui rapidamente números de identificação fiscal e SNS."

Por outro lado, Pacheco Pereira considera que o tema da imigração tem sempre uma forte componente ideológica não só à direita, mas também à esquerda." O comentador do "Princípio da Incerteza" lembra os emigrantes portugueses vítimas de racismo em França. "Nós somos um país onde as pessoas fugiam de mala em cima da cabeça para França. Viviam miseravelmente nos arredores de Paris, em bairros da lata de quinta categoria onde sofriam todas formas de racismo", recorda.

"É evidente que nós precisamos de imigração. O caso do SEF (ter acabado) foi um desastre. Se nós, do ponto de vista policial e do ponto de vista das autorizações e legalizações, dificultamos que os imigrantes regularizem a sua situação", conclui.