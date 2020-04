Incidente entre militares e PSP foi "exceção que confirma bom relacionamento"

João Gomes Cravinho, ministro da Defesa Nacional © Filipa Bernardo/Global Imagens

O ministro da Defesa garante que o incidente, em Vila Real, entre o exército e a PSP, durante o processo de desinfeção de um lar foi "a exceção que confirma a regra" de bom relacionamento entre autoridades militares e civis.

Questionado no Parlamento sobre o facto de, na altura, a Polícia Militar estar armada, o que provocou a crítica da PSP, o ministro João Gomes Cravinho adiantou que as chefias militares e da PSP já falaram e que as Forças Armadas não vão andar armadas durante as missões de apoio à Proteção Civil, no combate à pandemia de Covid-19.

"Aquilo que aconteceu foi uma simples correção de um procedimento que já não era adequado à nova situação que se vive com estado de emergência", comentou o ministro da Defesa para garantir que "é a exceção que confirma a regra.".

"A partir desse momento, toda a gente sabe como agir e interagir. Só posso me posso dar por satisfeito que tenha sido um momento de aprendizagem sobre novas regras e não acho que possa haver qualquer tipo de repetição. As hierarquias falaram, as instruções são claras e há total convergência sobre aquilo que são as respetivas orientações", sublinhou João Gomes Cravinho, ouvido na Comissão Parlamentar de Defesa.

Durante esta audição no Parlamento, o ministro da Defesa adiantou ainda que existem, nesta altura, 57 elementos das Forças Armadas infetados com o novo coronavírus, embora dois já estejam a recuperar.

O ministro João Gomes Cravinho precisou que dos 57 infetados, 18 pertencem à Força Aérea, 33 ao Exército e cinco à Marinha, sendo que há um civil infetado, no Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Depois do regresso dos militares que estavam destacados no Iraque, e do Navio Escola Sagres, o Governo mandou regressar alguns militares destacados no estrangeiro em programas de cooperação e está a avaliar esses programas "face à realidade", tendo o ministro considerado que "não será o melhor o momento" para a rotação de militares, por exemplo, no Afeganistão.

Entre os contributos das Forças Armadas, o ministro destacou, por exemplo, o facto de o laboratório militar se ter reorganizado para se concentrar na produção de gel desinfetante, quase triplicando a produção, com 2700 litros por dia. o que, pelas contas do ministro "cobre totalmente as necessidades" do Serviço Nacional de Saúde,

João Gomes Cravinho espera que, a partir do dia 13, possa estar disponível o antigo hospital de Belém, com capacidade para 120 a 150 camas. Questionado sobre se este local não deveria ficar reservado a pensar num novo surto no inverno, o ministro adiantou que vai depender de decisões da tutela da Saúde, estando para já acordado com a Câmara Municipal de Lisboa, ocupação do local como uma unidade de cuidados continuados.