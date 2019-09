15 autarcas do PS e PSD investigados por aceitarem viagem paga por empresa

Desde a data da viagem a Istambul, a Câmara de Penamacor celebrou vários contratos com a ANO, no valor total de 62.446 euros © Filipe Pinto / Global Imagens

Autarcas de 15 câmaras municipais do PS e do PSD estão a ser investigados por terem aceitado participar, em 2015, numa viagem a Istambul, com todas as despesas pagas, a convite da empresa informática ANO, avança o Público.

De acordo com o jornal, o Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra acusou o presidente e o vice-presidente da Câmara de Penamacor pela prática do crime de "recebimento indevido de vantagem, uma vez que a empresa ANO é fornecedora do município.

Os restantes autarcas (de Amarante, Amares, Baião, Cabeceiras de Basto, Ferreira do Alentejo, Leiria, Marco de Canaveses, Mêda, Mondim de Basto, Nordeste, Pinhel, Póvoa de Lanhoso, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Famalicão), por terem aceitado o mesmo convite, estão também a ser investigados. O Ministério Público mandou extrair certidões para investigar estes 14 autarcas do PS e do PSD e responsáveis de duas empresas municipais e de uma comunidade intermunicipal. O MP pediu ainda, como pena acessória, a perda de mandato para os dois autarcas de Penamacor.

Segundo o Público, desde a data da viagem a Istambul, a Câmara de Penamacor celebrou vários contratos com a ANO, no valor total de 62.446 euros. Dos 15 autarcas convidados, apenas os de Amares e de Ferreira do Alentejo não celebraram qualquer contrato com a empresa informática.