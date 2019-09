"A mulher certa no lugar certo." As reações à pasta europeia de Elisa Ferreira

Carlos Zorrinho considera Elisa Ferreira uma "protagonista com um perfil indicado para fazer um grande trabalho" © Jorge Amaral/Global Imagens

Paulo Rangel sente-se desencantado com o cargo atribuído a Elisa Ferreira, e admite à TSF que, apesar de a pasta da Coesão e Reformas ser "importante", esperava mais.

"A pasta da Coesão e das Reformas é importante, sem dúvida. Também não tenho dúvidas de que, para a pasta da Coesão, a capacidade e a competência de Elisa Ferreira são totais", começa por dizer Rangel. No entanto, o eurodeputado social-democrata põe em causa "se isso trará ao país uma vantagem, porque, sendo uma portuguesa responsável pela comissão nessa área, como é que vai poder influenciar isto mesmo?"

Paulo Rangel responde: "Terá de ser arbitral. Eu não acho esta a melhor pasta para Portugal."

O Governo português não teve capacidade negocial.

Com "um certo desencanto", o social-democrata responsabiliza António Costa pelo desapontamento. "Fico um pouco dececionado...Estava à espera de mais. Também pela própria expectativa que o primeiro-ministro criou", comenta.

Paulo Rangel esperava um cargo de peso para a comissária europeia. "Uma pessoa com a experiência de Elisa Ferreira, nesta área em particular, poderia obter uma vice-presidência, por isso o Governo português não teve capacidade negocial para impor isso."

Esperamos de Elisa Ferreira que se oponha a esse projeto [de controlo dos Estados-membros] e que se bata por uma política de coesão.

Bloco de Esquerda aponta receio de "interferência inaceitável" de Ursula von der Leyen

Já José Gusmão, eurodeputado do Bloco de Esquerda, afirma que acredita plenamente nas capacidades de Elisa Ferreira, mas aponta a possibilidade de a criação desta área de influência servir para controlar as reformas em cada um dos Estados-membros.

"Se a intenção da presidente da comissão for começar a racionar os fundos de coesão em função do tipo de reformas que são implementadas pelos vários Governos - o que seria, aliás, consistente com o seu pensamento, mas seria um instrumento de interferência inaceitável nas competências dos Estados-membros e na sua soberania democrática -, o que esperamos de Elisa Ferreira é que se oponha a esse projeto e que se bata por uma política de coesão que respeite as escolhas que são feitas ao nível nacional."

O eurodeputado explicita em que matérias considera importante Elisa Ferreira manter-se neutra quanto a possíveis pressões: em "questões tão importantes quanto o mercado de trabalho ou a regulação de atividades económicas".

A Elisa Ferreira tem os instrumentos da convergência.

"Temos expectativas em relação a Elisa Ferreira no sentido de não permitir que isso não aconteça com os fundos de coesão e com as reformas estruturais", faz questão de frisar José Gusmão, ouvido pela TSF.

PS fala em metas de "convergência"

O socialista Carlos Zorrinho também sublinha a sua confiança na comissária, já que esta é uma "protagonista com um perfil indicado para fazer um grande trabalho". "Esta é uma pasta muito importante, uma das mais importantes deste colégio de comissários", assinala Zorrinho.

"A Elisa Ferreira tem os instrumentos da convergência. Por um lado, os fundos de proximidade, os fundos de coesão, e, por outro lado, os fundos de transição, ou seja, aqueles recursos que vão permitir que as regiões e os países da UE façam uma transição energética para a descarbonização que seja justa e equilibrada, convergente, e os recursos que permitem uma transição digital convergente."

Para o eurodeputado, o cargo abre uma forte "possibilidade de desenvolver a capacidade orçamental da UE, algo que nós sempre defendemos".

Carlos Zorrinho salienta esta "vitória para a União Europeia e para Portugal", e frisa a "satisfação por ver traduzida numa pasta do colégio de comissários aquela que é a visão de convergência que sempre temos vindo a defender para o futuro da Europa".

Está de parabéns o projeto europeu por ter uma pessoa com as qualidades, competência e determinação de Elisa Ferreira.

CDS lamenta que Elisa Ferreira não tenha conseguido vice-presidência

"Eu quero dar os parabéns à doutora Elisa Ferreira pela escolha e pelas atribuições", manifesta Nuno Melo.

No entanto, o centrista admitiu que lamenta que Elisa Ferreira "não tenha sido escolhida como uma das vice-presidentes, porque foram muitas as vice-presidências atribuídas", e deixa um apelo: "que Elisa Ferreira tenha a capacidade de inverter o que já está previsto em matéria de fundos de coesão para Portugal".

Governo dos Açores saúda "mulher certa no lugar certo"

O presidente do Governo dos Açores, o socialista Vasco Cordeiro, também reagiu, e considerou que Elisa Ferreira, indicada para comissária europeia com a pasta da Coesão e Reformas, é "a mulher certa no lugar certo".

"Pela sua competência, pelas suas qualificações, mas também pela sua sensibilidade política e pelo conhecimento que tem, desde logo, do território de um país como Portugal, com as suas regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira, a assunção desta área em concreto traz-me a fundada esperança de que a Coesão, um dos grandes desígnios do projeto europeu, possa ganhar uma relevância acrescida, uma capacidade de concretização mais determinada e uma relevância política mais consistente", diz o chefe do executivo açoriano em nota enviada à imprensa pelo seu gabinete.

Para Vasco Cordeiro, "está de parabéns o projeto europeu por ter uma pessoa com as qualidades, competência e determinação" de Elisa Ferreira "aos comandos de uma área fundamental - e algo maltratada nos últimos anos -, como é a Coesão, e está de parabéns o Governo português pela forma como conduziu este processo", trazendo para Portugal "uma pasta de extrema relevância com uma personalidade que, pelo seu trabalho" dignificará a União Europeia e prestigiará o país.

Elisa Ferreira, a primeira mulher designada para Portugal para o colégio da Comissão Europeia, terá a seu cargo a pasta da Coesão e Reformas no executivo liderado por Ursula von der Leyen, um pelouro também inédito, foi revelado esta terça-feira.

