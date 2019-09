António Costa vs. Rui Rio. O frente a frente decisivo é na rádio

Quando o relógio marcar 10h05, arranca o debate decisivo entre Costa e Rio na antena da TSF, da Antena 1 e da Renascença © TSF

Debates já houve muitos, mas nenhum será como este. No primeiro dia oficial de campanha eleitoral, e no rescaldo das eleições regionais da Madeira, as três maiores rádios de informação em Portugal sentam à mesa os dois líderes partidários que, segundo as sondagens, estão mais bem colocados para ocupar o cargo de primeiro-ministro. António Costa, secretário-geral do PS, e Rui Rio, presidente do PSD, defrontam-se pela última vez antes das eleições do próximo dia 6 de outubro.

O que os distingue e o que os aproxima? Que visão têm para o país? Que estratégias se propõem implementar para fazer crescer a economia, ter contas públicas sãs e um Estado que consiga dar resposta aos anseios dos cidadãos? Durante uma hora, António Costa e Rui Rio vão ter oportunidade de debater o projeto que cada um tem para Portugal, num frente a frente que será moderado pelos jornalistas Anselmo Crespo (TSF), Graça Franco (Renascença) e Natália Carvalho (Antena 1).

Depois de quatro anos de geringonça, António Costa pede agora aos eleitores que reforcem a votação no Partido Socialista, mas não pede maioria absoluta, ainda que quase todas as sondagens coloquem o PS nesse limiar. Exatamente o contrário do que acontece com Rui Rio, o líder do PSD que se tem vindo a afundar nas intenções de voto, mas que mantém um discurso de vitória, acreditando que, tal como aconteceu na sua primeira eleição para a Câmara do Porto, vai voltar a surpreender.

Para este frente a frente decisivo, a TSF preparou uma emissão especial conduzida por Nuno Domingues, que arranca às 07h00, em direto do palco do debate, na Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa.

Quando o relógio marcar 10h05, arranca o frente a frente decisivo entre António Costa e Rui Rio na antena da TSF, da Antena 1 e da Renascença, mas também em tsf.pt, onde pode acompanhar em vídeo e ao minuto cada momento deste confronto político.

Logo que acabe o debate, Judith Menezes e Sousa leva-lhe a melhor análise com os comentadores Pedro Adão e Silva, Pedro Marques Lopes e Paulo Baldaia, também em direto da Faculdade de Medicina Dentária.