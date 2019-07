Azeredo Lopes demitiu-se em outubro na sequência do caso Tancos © Maria João Gala / Global Imagens

O antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes foi constituído arguido no âmbito do processo que investiga o roubo de armas em Tancos, avança a TVI . A estação explica que o ex-governante é suspeito do crime de denegação de justiça.

Azeredo Lopes demitiu-se em outubro na sequência do caso, que até à data tinha 9 arguidos.

O furto de material de guerra dos paióis de Tancos foi divulgado pelo Exército no dia 29 de junho de 2017. A 18 de outubro a PJM anunciou que recuperou o material furtado, sabendo-se depois que faltavam munições e que foi encontrada uma caixa a mais.

Em setembro passado, uma investigação do Ministério Público à recuperação do material furtado, designada Operação Húbris, levou à detenção para interrogatório de militares da PJM e da GNR e de um civil.

Na mesma altura, foi noticiado que a PJM terá montado uma operação de encenação da recuperação do material furtado, que dela terão dado conhecimento ao chefe de gabinete do então ministro da Defesa.

Dias depois da demissão de Azeredo Lopes, o Chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, também se demitiu, tendo sido substituído pelo general Nunes da Fonseca.