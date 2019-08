Bolsonaro em Portugal? "Não consigo cancelar viagens que não estão programadas"

© EPA/Stephanie Lecocq

Por Judith Menezes e Sousa com Sara Beatriz Monteiro 01 Agosto, 2019 • 15:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro dos Negócios Estrangeiros reagiu à interpelação do Bloco de Esquerda para que seja cancelada a visita do Presidente do Brasil a Portugal, dizendo que não pode cancelar "viagens que não estão programadas".

Pub Pub

Augusto Santos Silva lembra que o que está em causa são preparativos para uma cimeira Portugal-Brasil.

Pub Pub

"Eu não consigo cancelar viagens que não estão programadas. O ministro das Relações Exteriores do Brasil com quem eu me reuni no Mindelo, no mês passado, disse que, do ponto de vista deles, eles trabalhariam no sentido de a cimeira se poder realizar tão cedo quanto possível em 2020. Daí a poder dizer-se que está a ser programa uma viagem do Presidente Bolsonaro a Portugal (...) vai uma grande distância."

Questionado sobre se Jair Bolsonaro será bem-vindo a Portugal, o chefe da diplomacia portuguesa diz apenas que todos os chefes de Estado têm o tratamento previsto nos códigos diplomáticos.

"Todos os chefes de Estado e de Governo dos países com que Portugal tem relações diplomáticas sabem que serão tratados em Portugal de acordo com o que é determinado pelas leis internacionais e pelos códigos diplomáticos", rematou.