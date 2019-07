Do abraço ao (quase) lugar na lista. Luís Filipe Menezes suplente pelo Porto

© Tiago Petinga/Lusa

O antigo líder do PSD Luís Filipe Menezes vai ser, simbolicamente, o primeiro suplente da lista de candidatos a deputados pelo Porto, no mesmo círculo do presidente Rui Rio, disse, esta sexta-feira, à Lusa fonte oficial social-democrata.

Rui Rio já tinha sido oficialmente confirmado à Lusa como número dois na lista do partido pelo Porto, com a advogada Catarina Rocha Ferreira a ocupar o terceiro lugar. O cabeça de lista pelo Porto, Hugo Carvalho, 28 anos e presidente do Conselho Nacional da Juventude, foi anunciado no final de junho.

Luís Filipe Menezes e Rui Rio reaproximaram-se em janeiro, no Conselho Nacional extraordinário em que o atual presidente conseguiu fazer aprovar uma moção de confiança à sua direção com 60% dos votos.

Nessa altura, quando Luís Montenegro desafiou Rio a convocar diretas, Menezes apoiou o presidente, defendendo ser tempo de cerrar fileiras em volta do líder.

Pouco depois das declarações de Luís Filipe Menezes, Rui Rio deu um abraço emocionado ao ex-líder do PSD que disse estar disponível para tudo aquilo que lhe for solicitado (tendo marcado presença na campanha para as europeias).

Em 2013, Rio recusou-se a apoiar Luís Filipe Menezes, que se candidatou - e perdeu - para lhe suceder na Câmara do Porto, depois de deixar a autarquia de Gaia. Nessa época, ambos disputavam no S. João o "campeonato" do melhor fogo-de-artifício das margens do Douro.

As listas de candidatos a deputados do PSD serão votadas, de braço no ar, no Conselho Nacional do partido da próxima terça-feira, em Guimarães (Braga).

Nas legislativas de 2015, a coligação "Portugal à Frente" (PSD/CDS-PP) elegeu 17 dos 39 deputados eleitos pelo círculo do Porto. O PSD elegeu 14 e o CDS-PP três.