Eleitores não acreditam na maioria absoluta do PS e querem Costa a governar com o BE

© EPA/Sacha Steinbach

Por Anselmo Crespo 24 Julho, 2019 • 08:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nem absoluta, nem clara, nem inequívoca. A esmagadora maioria dos portugueses não acredita que algum partido alcance a maioria absoluta nas próximas eleições legislativas. A sondagem da Pitagórica para a TSF e para o JN revela de forma muito clara que a maioria dos inquiridos aponta António Costa como o grande vencedor das próximas eleições o que não significa que queiram o PS a governar sozinho.

Pub Pub

Sondagem TSF/JN © Infografia JN

Pub Pub

Quase metade dos entrevistados (46%) gostava de ver o Partido Socialista a fazer uma coligação com outros partidos. Apenas 17% defende um acordo parlamentar, tal como existiu nos últimos quatro anos, a mesma percentagem dos que preferiam um governo em minoria, com acordos pontuais à esquerda ou à direita, em função do tema.

Sondagem TSF/JN © Infografia JN

Entre os que defendem uma coligação do PS com outros partidos, 43% defende que essa coligação deve ser feita com o Bloco de Esquerda. 26% preferem que António Costa chegue a um entendimento com a CDU e apenas 17% preferiam que o secretário-geral do PS se virasse para a direita e recuperasse o velhinho bloco central. Há ainda 8% dos inquiridos que preferiam ver o PS coligado com o CDS, os mesmos 8% que escolheriam o PAN.

Ficha técnica

Esta sondagem foi realizada pela Pitagórica para a TSF e o JN. O objetivo é avaliar a opinião dos portugueses sobre o índice de rejeição ou de potencial de voto nos líderes partidários bem como a intenção de voto nas eleições legislativas.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 8 e 14 de julho, onde foram recolhidas 800 entrevistas telefónicas. A margem de erro máxima é de mais ou menos 3,54% para um nível de confiança de 95,5%. A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores portugueses recenseados e foi devidamente estratificada por género, idade e região.

A taxa de resposta foi de 70,36% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva.