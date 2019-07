Hugo Soares afastado das listas pela direção do PSD

© Manuel de Almeida/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 24 Julho, 2019 • 18:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A vontade é de Rui Rio e foi ratificada pela Comissão Política Nacional: Hugo Soares não vai nas listas de Braga, Firmino Marques é imposição da nacional para o círculo.

Pub Pub

A TSF apurou que a informação foi comunicada à distrital de Braga numa reunião - a segunda das últimas semanas - e causou algum desconforto na secção de Braga que já convocou uma reunião de emergência para esta quinta-feira. Isto porque nenhum dos nomes apontados pela concelhia - o de Hugo Soares e o de João Granja - vai seguir nas listas finais de candidatos a deputados à Assembleia da República.

Pub Pub

O jornalista Filipe Santa-Bárbara explica a escolha de Rui Rio que deixou de fora um dos maiores críticos da sua direção: Hugo Soares. 00:00 00:00

José Manuel Fernandes, o eurodeputado que é presidente da distrital de Braga, contactado pela TSF, prefere não se pronunciar sobre o assunto. Também Hugo Soares vai manter-se em silêncio em relação a este assunto.

Braga não é caso único

Rui Rio nunca escondeu que um dos critérios que utiliza é o da "lealdade", motivo pelo qual alguns nomes críticos têm vindo a ficar de fora das listas ainda que propostos pelas bases do partido.

É o caso de Setúbal onde a indicação da antiga ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque tem vindo a causar alguma polémica. A agência Lusa, citando fontes distritais, avançou que, para o PSD-Setúbal, "Maria Luís Albuquerque teria de ser, pelo menos, número dois, depois de o seu nome ter sido aprovado quase por unanimidade numa reunião da distrital realizada a 26 de junho, e de o presidente do PSD, Rui Rio, ter anunciado como cabeça-de-lista por este círculo o vereador Nuno Carvalho".

Tal não vai acontecer porque a direção nacional apontou o nome do líder parlamentar Fernando Negrão para número 2 por Setúbal.

As listas finais só vão ser aprovadas na próxima semana no Conselho Nacional do PSD em Guimarães.