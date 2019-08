Marcelo está na Alemanha, mas em Portugal tem o depósito do carro atestado

"Eu acompanho tudo o que se passa", afirma Marcelo © António Cotrim/Lusa

Sem querer comentar a greve dos motoristas - mas acabando por fazê-lo - Marcelo Rebelo de Sousa revelou esta quinta-feira, na Alemanha, que já tem o carro atestado.

"Eu acompanho tudo o que se passa. Sei aquilo de que se fala, mas acho que não o devo comentar em território estrangeiro", começou por dizer o chefe de Estado em declarações registadas pela RTP3.

Questionado pelos jornalistas que acompanham a visita de Estado do Presidente da República à Alemanha, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por partilhar com todos aquilo que diz ser um hábito.

O Presidente da República revela que já deixou o depósito atestado ainda antes de partir para a Alemanha. 00:00 00:00

"Tenho um princípio básico: quando termino uma viagem atesto logo o carro. Como acabei de vir do fim de semana em que estive com os meus netos no Algarve, atestei o carro. Estou em condições de partir naquele que deve ser o dia do início das minhas férias - assim os diplomas o permitam - que é o dia 12, próxima segunda-feira", assegurou o chefe de Estado.

Esta quinta-feira, milhares de portugueses já fizeram o mesmo que o chefe de Estado: passaram pelos vários postos de combustíveis nacionais para atestar - ou pelo menos reabastecer - os seus carros.

Leia aqui tudo sobre a greve dos motoristas.

A greve dos motoristas tem início marcado para a próxima segunda-feira. Os serviços mínimos serão de 100% para abastecimento destinado à REPA - Rede de Emergência de Postos de Abastecimento, portos, aeroportos e aeródromos que sirvam de base a serviços prioritários.

O Governo decretou ainda serviços mínimos de 100% para abastecimento de combustíveis para instalações militares, serviços de proteção civil, bombeiros e forças de segurança.

Para abastecimento de combustíveis destinados a abastecimento dos transportes públicos foram decretados serviços mínimos de 75%.

Já nos postos de abastecimento para clientes finais, os serviços mínimos são de 50%.